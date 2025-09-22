PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verdeck von Cabrio zerstört und Auto durchsucht - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am vergangenen Freitag wurde in den frühen Morgenstunden das Verdeck eines geparkten Cabrios im Stadtteil Bergheim mutwillig zerstört. Der blaue Audi war im Tatzeitraum zwischen 00:00 Uhr und 07:30 Uhr in einem Innenhof der Kirchstraße abgestellt.

Nachdem sich eine bislang unbekannte Täterschaft Zugang zu dem Auto verschafft hatte, wurde der Innenraum des Audi durchwühlt. Auch das Handschuhfach wurde im Zuge der Suche nach Wertgegenständen gewaltsam geöffnet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge blieb die Suche jedoch erfolglos. An dem Fahrzeug entstand durch die Tat ein Sachschaden in bislang noch nicht bekannter Höhe.

Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte hat die Ermittlungen wegen des Versuchs eines besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06221 1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

