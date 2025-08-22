Hauptzollamt Münster

HZA-MS: "Versehentlich" die Grenze mit fast 60.000 Schmuggelzigaretten überquert

Zoll stoppt Mann an der niederländischen Grenze und verhindert Steuerschaden in Höhe von fast 12.000 Euro

Einen Mann, der knapp 60.000 unversteuerte Zigaretten in seinem Auto transportierte, haben Zollbeamte am niederländischen Grenzübergang Sandersküper bei Ahaus angehalten. Der Steuerschaden, den sie damit verhinderten, beläuft sich auf knapp 12.000 Euro.

Er habe sich verfahren und gar nicht nach Deutschland einreisen wollen, sagte der 26-jährige Niederländer, als die Zollbeamten des Hauptzollamts Münster sein Fahrzeug kontrollieren wollten. Diese glaubten ihm jedoch nicht. Auf seine Bitte, sofort wieder zurückfahren zu dürfen, gingen die Zöllner deshalb nicht ein, sondern unterzogen sein Fahrzeug einer genaueren Kontrolle.

Dabei stießen sie auf mehrere Kartons mit Zigaretten, insgesamt knapp 60.000 Stück. Diese trugen jedoch keine vorgeschriebenen Steuerzeichen, mit denen nachgewiesen wird, dass die Tabaksteuer entrichtet wurde. Insgesamt wären dem Staat damit knapp 12.000 Euro an Steuern entgangen.

Der Zoll stellte deshalb die Zigaretten sicher und leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung gegen den Niederländer ein. Dieser durfte im Anschluss seine Fahrt fortsetzen.

