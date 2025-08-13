HZA-MS: Zoll findet gefährliche Mitbringsel im Reisegepäck
Schlagring und Elektroschocker am FMO sichergestellt
Münster (ots)
Einen Schlagring und einen Elektroschocker hat der Zoll gestern Abend (12.08.2025) am Flughafen Münster / Osnabrück (FMO) sichergestellt. Eine Reisende hatte versucht, die Gegenstände in ihrem Koffer einzuschmuggeln.
Bei einer routinemäßigen Röntgenkontrolle des Reisegepäcks hatten die Zöllnerinnen und Zöllner den Schlagring auf dem Monitor entdeckt. Eine anschließende genauere Untersuchung brachte auch noch den Elektroschocker zutage.
"Bei beiden Gegenständen handelt es sich um verbotene Waffen. Die Kollegen am FMO haben sie deshalb sichergestellt und gegen die Reisende ein Strafverfahren eingeleitet", erläutert Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster den Vorfall.
Die Reisende, eine 50-jährige Frau, die aus dem Kosovo einreiste, durfte danach ihre Reise fortsetzen.
