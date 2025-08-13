PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Hauptzollamt Münster

HZA-MS: Zoll findet gefährliche Mitbringsel im Reisegepäck
Schlagring und Elektroschocker am FMO sichergestellt

HZA-MS: Zoll findet gefährliche Mitbringsel im Reisegepäck / Schlagring und Elektroschocker am FMO sichergestellt
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Münster (ots)

Zoll findet gefährliche Mitbringsel im Reisegepäck Schlagring und Elektroschocker am FMO sichergestellt

Einen Schlagring und einen Elektroschocker hat der Zoll gestern Abend (12.08.2025) am Flughafen Münster / Osnabrück (FMO) sichergestellt. Eine Reisende hatte versucht, die Gegenstände in ihrem Koffer einzuschmuggeln.

Bei einer routinemäßigen Röntgenkontrolle des Reisegepäcks hatten die Zöllnerinnen und Zöllner den Schlagring auf dem Monitor entdeckt. Eine anschließende genauere Untersuchung brachte auch noch den Elektroschocker zutage.

"Bei beiden Gegenständen handelt es sich um verbotene Waffen. Die Kollegen am FMO haben sie deshalb sichergestellt und gegen die Reisende ein Strafverfahren eingeleitet", erläutert Verena John, Pressesprecherin beim Hauptzollamt Münster den Vorfall.

Die Reisende, eine 50-jährige Frau, die aus dem Kosovo einreiste, durfte danach ihre Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Münster
Verena John
Telefon: 0251/4814-1306
E-Mail: presse.hza-muenster@zoll.bund.de
www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Hauptzollamt Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Münster
Weitere Meldungen: Hauptzollamt Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren