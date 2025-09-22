PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Mannheim (ots)

Erheblicher Sachschaden entstand am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Stadtteil Gartenstadt.

Ein 53-jähriger Mann war gegen 18.20 Uhr mit seinem Mercedes auf der Freyastraße in Richtung Walkürenstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Donarstraße nahm er einem 35-jährigen Skoda-Fahrer die Vorfahrt, der die Freyastraße in Richtung Waldpforte befuhr. In Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die zwei Beteiligten kamen mit dem Schrecken davon und blieben unverletzt. Sowohl der Mercedes als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf fast 20.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Michael Klump
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

