POL-HPE: Schwerpunktkontrollen Alkohol und Drogen in der Sportbootschifffahrt

Frankfurt (ots) - Am Donnerstagabend, 16.01.2025, teilte ein Bürger der Leitstelle Frankfurt gegenüber mit, dass eine Person von der Brücke am Hohlbeinsteg gesprungen sei. Diese sei dann flussabwärts getrieben. Die Person konnte wenig später durch Rettungskräfte bewusstlos an Land gezogen werden. Sie wurde in den Schockraum des Universitätsklinikums Frankfurt verbracht. Ermittlungen dauern an.

