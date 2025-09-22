Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Von Unfallstelle geflüchtet - Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer verursachte am Samstag gegen 12:40 Uhr einen Unfall und flüchtete anschließend. Der Unbekannte touchierte ersten Ermittlungen zufolge beim Ausparken einen vor ihm geparkten BMW und fuhr ohne zu stoppen davon. Am BMW entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/3301-0 zu melden.

