PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto vermutlich in Brand gesetzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kronenstraße;

Tatzeit: 18.09.2025, 01.10 Uhr;

In der Nacht zum Donnerstag hörten Zeugen gegen 01.10 Uhr Geräusche vor ihrem Haus an der Kronenstraße. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie ein Auto mit Anhänger in Flammen stehen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Bei deren Eintreffen war das Feuer auf einen weiteren Pkw übergesprungen und hatte Teile der angrenzenden Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Zeugenaussagen lassen eine vorsätzliche Brandlegung vermuten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1, Tel. (02861) 9000. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 17.09.2025 – 14:41

    POL-BOR: Ahaus-Wessum - Ausweichmanöver endet im Feld - Verursacher flüchtet

    Ahaus-Wessum (ots) - Unfallort: Ahaus-Wessum, Averesch; Unfallzeit: 16.09.2025, 17.15 Uhr; Ein Mofa-Fahrer ist am Dienstagnachmittag in Ahaus-Wessum von der Straße abgekommen und gestürzt. Der 17-Jährige hatte einen Wirtschaftsweg in der Bauernschaft Averesch aus Richtung Graeser Straße kommend befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm gegen 17.15 Uhr ein schwarzer ...

    mehr
  • 17.09.2025 – 14:33

    POL-BOR: Bocholt - Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Meckenemstraße; Tatzeit: 14.09.2025, 05.00 Uhr; Die Borkener Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Vergewaltigung, die sich am frühen Sonntagmorgen, 14.09.2025, im Bereich des Grünstreifens an der Meckenemstraße ereignet haben soll. Eine Frau war ihren Angaben zufolge gegen 05.00 Uhr von einem Unbekannten in der Grünanlage am ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren