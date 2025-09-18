Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Auto vermutlich in Brand gesetzt

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Kronenstraße;

Tatzeit: 18.09.2025, 01.10 Uhr;

In der Nacht zum Donnerstag hörten Zeugen gegen 01.10 Uhr Geräusche vor ihrem Haus an der Kronenstraße. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie ein Auto mit Anhänger in Flammen stehen und alarmierten Feuerwehr und Polizei. Bei deren Eintreffen war das Feuer auf einen weiteren Pkw übergesprungen und hatte Teile der angrenzenden Hausfassade in Mitleidenschaft gezogen. Der Brand wurde durch die eingesetzte Feuerwehr gelöscht. Zeugenaussagen lassen eine vorsätzliche Brandlegung vermuten. Die Ermittlungen dauern an.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalinspektion 1, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell