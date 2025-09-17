Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Polizei bittet nach Vergewaltigung um Hinweise aus der Bevölkerung

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Meckenemstraße;

Tatzeit: 14.09.2025, 05.00 Uhr;

Die Borkener Kriminalpolizei sucht Zeugen einer Vergewaltigung, die sich am frühen Sonntagmorgen, 14.09.2025, im Bereich des Grünstreifens an der Meckenemstraße ereignet haben soll. Eine Frau war ihren Angaben zufolge gegen 05.00 Uhr von einem Unbekannten in der Grünanlage am nördlichen Aa-Ufer nahe der Meckenemstraße überfallen worden. Der Täter schlug ihr mehrfach ins Gesicht und nahm anschließend sexuelle Handlungen an ihr vor. Das Opfer konnte sich aus seiner Lage befreien und die Flucht ergreifen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

männlich, dunkler Teint, etwa 20 bis 25 Jahre alt und zirka 1,65 m bis 1,75 m groß mit kurzen, dunklen Haaren und einem Vollbart. Das Opfer beschrieb den Mann zudem als "breit gebaut" und muskulös. Bei der Tatausführung war der Täter mit einer dunklen Jeans bekleidet.

Die Polizei sucht Zeugen. Insbesondere bittet die Polizei einen jungen Mann, sich bei der Kripo zu melden. Bei diesem Zeugen hakte sich die GES auf ihrer Flucht auf der Ravardistraße kurzzeitig unter und bat ihn, ein Stück mit ihr gemeinsam zu gehen.

Mögliche Hinweise zur Tat oder dem hier beschriebenen Täter nimmt die Kriminalinspektion 1 unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell