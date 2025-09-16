POL-BOR: Folgemeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der B 67
Heiden (ots)
Zum Unfallzeitpunkt gegen 19:14 Uhr befuhr ein 23-jähriger Bocholter mit seinem Pkw die Bundesstraße 67 von der BAB 31 kommend in Fahrtrichtung Borken. Kurz hinter der Anschlussstelle Velen kam es aus bislang ungeklärter Unfallursache zum Zusammenstoß mit einem 34-jährigen Mann aus Gladbeck. Dieser stand bei Abschlepparbeiten bei einem liegengebliebenen Fahrzeug auf dem dort befindlichen Fahrstreifen im einspurigen Bereich. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug wurde der 34-Jährige lebensgefährlich verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus in Lünen verbracht. Die Unfallstelle ist für die Verkehrsunfallaufnahme weiterhin gesperrt. Für die Unfallaufnahme wurde ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.
Leitstelle der Polizei Borken, Stephan Reckmann, Telefon 02861-900-4200
