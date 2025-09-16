PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Radfahrerin stürzt nach Kollision

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Wessumer Straße;

Unfallzeit: 16.09.2025, 07.35 Uhr;

Leichte Verletzungen hat eine Radfahrerin am Montag in Ahaus bei einem Unfall erlitten. Die Frau befuhr gegen 07.35 Uhr den Radweg an der Wessumer Straße stadtauswärts. Als die 27-Jährige die Einmündung der untergeordneten Straße Bockhorn querte, kollidierte sie mit einem von dort kommenden Pkw. Der Autofahrer sei ausgestiegen und habe sich erkundigt, ob es ihr gut gehe. Im Nachhinein stellte die Radfahrerin fest, dass sie sich entgegen ihrer ersten Annahme doch verletzt hatte. Der Unbekannte Fahrer des dunkel lackierten Pkw war älter als 40 Jahre, schlank und Brillenträger. Die Polizei bittet den Mann sowie weitere mögliche Zeugen, sich unter Tel. (02561) 9260 mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus in Verbindung zu setzen. (to)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Pressestelle
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

