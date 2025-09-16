Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Unfallverursacher flüchtet

Borken (ots)

Unfallort: Borken, Bahnhofstraße;

Unfallzeit: 15.09.2025, zwischen 06.30 Uhr und 15.25 Uhr;

Nach einem Unfall davongefahren ist ein bislang unbekannter Unfallverursacher an der Bahnhofstraße in Borken. Am Montag hatte er zwischen 06.30 Uhr und 15.25 Uhr einen dort abgestellten blauen Citroen C4 angefahren und an der Fahrertür beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

