Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Hofladen aufgebrochen

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hohenhorster Straße;

Tatzeit: 15.09.2025, 01.15 Uhr;

Gewaltsam die Tür eines Hofladens aufgebrochen hat ein bislang unbekannter Mann an der Hohenhorster Straße in Bocholt. Die Tatzeit lag in der Nacht zum Montag gegen 01.15 Uhr. Der Unbekannte betrat die Räumlichkeiten und entwendete mehrere Eis aus der Truhe und verschiedene Flaschen Softdrinks. Die Kühltruhe ließ der Einbrecher offenstehen, so dass die verbliebene Ware verdarb. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Beschreibung: Der Mann hatte einen hellen Hauttyp und mittellange Haare. Er war zur Tatzeit mit einem hellen Pullover, einer Jogginghose, Handschuhen und dunklen Schuhen bekleidet und trug einen Müllsack über der Schulter. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell