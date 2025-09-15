Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Tagespflege

Reken (ots)

Tatort: Reken, Ludgeristraße;

Tatzeit: zwischen 12.09.2025, 16.15 Uhr und 15.09.2025, 07.55 Uhr;

In das Bürogebäude einer Tagespflege eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Ludgeristraße in Reken. Zwischen Freitagnachmittag, 16.15 Uhr und Montagmorgen, 07.55 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zutritt in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten neben Bargeld zwei Laptops.

Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Borken melden: Tel. (02861) 9000. (jh)

