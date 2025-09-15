POL-BOR: Reken - Einbruch in Tagespflege
Reken (ots)
Tatort: Reken, Ludgeristraße;
Tatzeit: zwischen 12.09.2025, 16.15 Uhr und 15.09.2025, 07.55 Uhr;
In das Bürogebäude einer Tagespflege eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Ludgeristraße in Reken. Zwischen Freitagnachmittag, 16.15 Uhr und Montagmorgen, 07.55 Uhr verschafften sich die Einbrecher durch ein Fenster Zutritt in das Innere des Gebäudes. Die Unbekannten durchwühlten diverse Schränke und Schubladen. Sie entwendeten neben Bargeld zwei Laptops.
Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Borken melden: Tel. (02861) 9000. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell