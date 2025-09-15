Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigung an Pkw

Borken (ots)

Tatort: Borken, Falkenstraße;

Tatzeit: zwischen 12.05.2025, 17.00 Uhr und 14.09.2025, 14.30 Uhr;

Einen grauen Renault beschädigt haben bislang unbekannte Täter am vergangenen Wochenende in Borken. Das Auto stand zwischen Freitagabend, 17.00 Uhr und Sonntagnachmittag, 14.30 Uhr in einer Parkbucht an der Falkenstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug an der gesamten rechten Seite. Es entstand ein erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell