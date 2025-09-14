Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Einbrecher unterwegs

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, Moorbachstraße;

Tatzeit: 12.09.2025, 08.00 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind zwei bislang unbekannte Männer an der Moorbachstraße in Vreden. Die Einbrecher betraten das Grundstück durch eine Gartentür und brachen die Terrassentür auf. Sie durchsuchten die Räume und entwendeten Bargeld und Debit-Karten. Beschreibung: 1. Täter: Dunkle Jacke mit Kapuze, schwarze Hose, schwarze Schuhe und grauer Rucksack 2. Täter: Schwarzer Pullover mit Kapuze und weißer Aufschrift auf der Brust, dunkelblaue Jeanshose und schwarze Schuhe der Marke Nike mit weißen Nike-Zeichen und einer weißen Sohle.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise zu den hier beschriebenen Personen bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell