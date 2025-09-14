Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Klein-Reken - Unbekannte brechen in Haus ein

Reken (ots)

Tatort: Klein-Reken, Buttstegge;

Tatzeit: 13.09.2025, zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr;

In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter am Samstag in Klein-Reken. Im Zeitraum zwischen 12.30 Uhr und 20.45 Uhr hebelten die Einbrecher ein Fenster im Erdgeschoss auf und durchsuchten die Räume. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Borken, Tel. (02861) 9000. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell