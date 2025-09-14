PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall mit E-Scooter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße;

Unfallzeit: 12.09.2025, 13.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall an der Hermann-Ehlers-Straße sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 15-jähriges Mädchen mit seinem E-Roller eine Überquerungshilfe an dem Kreisverkehr zur Ochtruper Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Richtung Eper Straße in Richtung des Kreisverkehres fuhr. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin kümmerte sich um das verletzte Mädchen und brachte es nach Hause. Zu einem Austausch der Personalien kam es jedoch nicht. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Hyundai gehandelt haben.

Die Polizei bittet die Autofahrerin und mögliche Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 14.09.2025 – 11:23

    POL-BOR: Borken - Einbrecher unterwegs

    Borken (ots) - Tatort: Borken, Ahauser Straße; Tatzeit: 13.09.2025, zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr; In ein Haus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Ahauser Straße in Borken. Am Samstag zwischen 18.00 Uhr und 23.30 Uhr warfen die Einbrecher eine Scheibe im Erdgeschoss ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Die Polizei ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:22

    POL-BOR: Borken - Unfallflucht

    Borken (ots) - Unfallort: Borken, Heidener Straße; Unfallzeit: 13.09.2025, 17.20 Uhr; Ohne sich um den entstandenen Schaden gekümmert zu haben fuhr ein Autofahrer nach einem Unfall am Samstagnachmittag in Borken davon. Auf dem Parkplatz des Kuhm-Centers an der Heidener Straße hatte er gegen 17.20 Uhr zuvor einen schwarzen BMW angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Borken, Tel. (02861) 9000. (pl) Kontakt für ...

    mehr
  • 14.09.2025 – 11:21

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Kurfürstenstraße; Unfallzeit: zwischen 12.09.2025, 16.00 Uhr, und 13.09.2025, 11.00 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kurfürstenstraße in Bocholt. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden grauen BMW angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren