Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Polizei sucht Autofahrerin nach Unfall mit E-Scooter

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Hermann-Ehlers-Straße;

Unfallzeit: 12.09.2025, 13.30 Uhr;

Nach einem Verkehrsunfall an der Hermann-Ehlers-Straße sucht die Polizei eine beteiligte Autofahrerin. Am Freitagmittag gegen 13.30 Uhr befuhr ein 15-jähriges Mädchen mit seinem E-Roller eine Überquerungshilfe an dem Kreisverkehr zur Ochtruper Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, der aus Richtung Eper Straße in Richtung des Kreisverkehres fuhr. Die 15-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Die Autofahrerin kümmerte sich um das verletzte Mädchen und brachte es nach Hause. Zu einem Austausch der Personalien kam es jedoch nicht. Die Frau soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein und mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Bei dem Pkw soll es sich um einen weißen Hyundai gehandelt haben.

Die Polizei bittet die Autofahrerin und mögliche Unfallzeugen, sich beim Verkehrskommissariat Ahaus, Tel. (02561) 9260 zu melden. (pl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell