Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall davongefahren

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Kurfürstenstraße;

Unfallzeit: zwischen 12.09.2025, 16.00 Uhr, und 13.09.2025, 11.00 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Kurfürstenstraße in Bocholt. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmorgen hatte er zuvor einen am Fahrbahnrand stehenden grauen BMW angefahren und an der Fahrerseite beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

