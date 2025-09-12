Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Rücknahme der Fahndung nach vermisster Person

Vreden (ots)

Der am heutigen Freitag vermisst gemeldete ältere Mann konnte wohlbehalten angetroffen werden.

Es ergeht in diesem Zusammenhang die ausdrückliche Bitte an die Medien, auf eine weitere Publikation der personenbezogenen Daten einschließlich des Bildes zu verzichten und das zu Fahndungszwecken veröffentlichte Bild des Vermissten aus den Online-Bereichen zu löschen.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell