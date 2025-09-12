POL-BOR: Gronau - Geldkassette aufgebrochen

Kreis Borken (ots) - 109 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über die L582 in Schöppingen. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle ...

mehr