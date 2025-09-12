Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Sachbeschädigung an Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Schlavenhorst;

Tatzeit: 11.09.2025, zwischen 07.55 Uhr und 15.25 Uhr;

Einen blauen Honda mutwillig beschädigt hat ein bislang Unbekannter in Bocholt. Das Auto stand am Donnerstag auf einem Parkplatz eines Unternehmens an der Straße Schlavenhorst. Der Täter beschädigte das Auto rundherum und verursachte einen Sachschaden von mehreren tausend Euro. Die Polizei sucht Zeugen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell