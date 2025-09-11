Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Einbruch in Jugendeinrichtung

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Landsbergstraße;

Tatzeit: zwischen 10.09.2025, 18.00 Uhr, und 11.09.2025, 09.00 Uhr;

In eine Jugendeinrichtung eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Landsbergstraße in Gescher. In der Nacht zum Donnerstag machten sich die Einbrecher gewaltsam an einem Fenster zu schaffen und gelangten so in das Innere. Die Unbekannten durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten. Die Täter entwendeten nach ersten Angaben Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo Ahaus, Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell