POL-BOR: Heek - Nach Unfall geflüchtet
Heek (ots)
Unfallort: Heek, Gleisweg;
Unfallzeit: 08.09.2025, zwischen 10.10 Uhr und 10.15 Uhr;
Einen weißen Dacia Jogger angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heek. Das Auto stand am Montagvormittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Gleisweg, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
