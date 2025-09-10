POL-BOR: Heek - Nach Unfall geflüchtet

Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Borkener Straße; Tatzeit: zwischen dem 07.09.2025 und dem 08.09.2025, 08.00 Uhr; Nach einer Kollision mit einer Laterne weggefahren ist ein unbekannter Fahrzeugführer an der Borkener Straße in Heiden. Der Unbekannte touchierte zwischen dem 07.09.2025 und dem 08.09.2025 die an einer Bushaltestelle stehende Straßenlampe. Er flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. ...

