Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Nach Unfall geflüchtet

Heek (ots)

Unfallort: Heek, Gleisweg;

Unfallzeit: 08.09.2025, zwischen 10.10 Uhr und 10.15 Uhr;

Einen weißen Dacia Jogger angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Heek. Das Auto stand am Montagvormittag auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Straße Gleisweg, als der Flüchtige das Fahrzeug hinten links beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

