Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Diebstähle aus zwei Firmenfahrzeugen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Buttstegge, Brimmings Kamp;

Tatzeit: 09.09.2025 bis 10.09.2025, 11.00 Uhr;

In einen Firmenwagen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Reken. Die Einbrecher öffneten auf bislang unbekannte Weise das verschlossene Auto am Brimmings Kamp. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. In der Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Firmenfahrzeug an der Straße Buttstegge. Dort verschafften sich die Unbekannten Zutritt über eine eingeschlagene Seitenscheibe. Ob dort etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Borken melden: Tel. (02861) 9000 (jh)

