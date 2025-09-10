PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Diebstähle aus zwei Firmenfahrzeugen

Reken (ots)

Tatort: Reken, Buttstegge, Brimmings Kamp;

Tatzeit: 09.09.2025 bis 10.09.2025, 11.00 Uhr;

In einen Firmenwagen eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch in Reken. Die Einbrecher öffneten auf bislang unbekannte Weise das verschlossene Auto am Brimmings Kamp. Sie entwendeten Werkzeug im Wert von mehreren hundert Euro. In der Nacht ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Firmenfahrzeug an der Straße Buttstegge. Dort verschafften sich die Unbekannten Zutritt über eine eingeschlagene Seitenscheibe. Ob dort etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest.

Wer Hinweise zur Aufklärung geben kann, sollte sich beim Kriminalkommissariat in Borken melden: Tel. (02861) 9000 (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 15:26

    POL-BOR: Heiden - Nach Kollision mit Laterne geflüchtet

    Heiden (ots) - Tatort: Heiden, Borkener Straße; Tatzeit: zwischen dem 07.09.2025 und dem 08.09.2025, 08.00 Uhr; Nach einer Kollision mit einer Laterne weggefahren ist ein unbekannter Fahrzeugführer an der Borkener Straße in Heiden. Der Unbekannte touchierte zwischen dem 07.09.2025 und dem 08.09.2025 die an einer Bushaltestelle stehende Straßenlampe. Er flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 15:25

    POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Nordstraße; Tatzeit: 09.09.2025, zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr; Einen schwarzen Nissan angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto hatte am Dienstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Unternehmens gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug an der Front beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:29

    POL-BOR: Borken - Seniorenradeln - Termin in Borken ausgebucht

    Borken (ots) - Bereits ausgebucht ist der Termin für das "Seniorenradeln" am 25.09.2025 in Borken. Mit diesem Konzept will die Polizei im Kreis Borken Sicherheit und Prävention in den Vordergrund stellen. Bundesweit gibt es keine Region, in der gemessen an der Bevölkerung mehr Menschen mit Pedelec oder E-Bike unterwegs sind. Gerade hier ist es daher für die Polizei besonders wichtig, ältere Radfahrerinnen und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren