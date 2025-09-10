POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Nordstraße;
Tatzeit: 09.09.2025, zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr;
Einen schwarzen Nissan angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto hatte am Dienstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Unternehmens gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug an der Front beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell