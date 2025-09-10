PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Nach Unfall geflüchtet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Nordstraße;

Tatzeit: 09.09.2025, zwischen 09.30 Uhr und 11.00 Uhr;

Einen schwarzen Nissan angefahren hat ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in Bocholt. Das Auto hatte am Dienstagmorgen zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Unternehmens gestanden, als der Flüchtige das Fahrzeug an der Front beschädigte. Der Unbekannte entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 10:29

    POL-BOR: Borken - Seniorenradeln - Termin in Borken ausgebucht

    Borken (ots) - Bereits ausgebucht ist der Termin für das "Seniorenradeln" am 25.09.2025 in Borken. Mit diesem Konzept will die Polizei im Kreis Borken Sicherheit und Prävention in den Vordergrund stellen. Bundesweit gibt es keine Region, in der gemessen an der Bevölkerung mehr Menschen mit Pedelec oder E-Bike unterwegs sind. Gerade hier ist es daher für die Polizei besonders wichtig, ältere Radfahrerinnen und ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 10:28

    POL-BOR: Rhede - Nach Unfall geflüchtet

    Rhede (ots) - Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße; Unfallzeit: 07.09.2025, zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Krechtinger Straße in Rhede. Am Sonntagmorgen hatte er zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Passat angefahren und beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 13:11

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei warnt vor Betrugsversuchen durch falsche Bankmitarbeiter

    Kreis Borken (ots) - In den vergangenen Tagen ist es im Kreisgebiet zu mehreren Betrugsversuchen zum Nachteil älterer Menschen gekommen. In bislang einem Fall hatten die Täter Erfolg. Die Geschädigten erhielten Anrufe von Personen, die sich als Mitarbeitende der Sparkasse ausgaben. Angeblich habe es unregelmäßige Abbuchungen vom Konto der Angerufenen gegeben, so ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren