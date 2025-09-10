Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall geflüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße;

Unfallzeit: 07.09.2025, zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Krechtinger Straße in Rhede. Am Sonntagmorgen hatte er zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Passat angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

