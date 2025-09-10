PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Nach Unfall geflüchtet

Rhede (ots)

Unfallort: Rhede, Krechtinger Straße;

Unfallzeit: 07.09.2025, zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr;

Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer an der Krechtinger Straße in Rhede. Am Sonntagmorgen hatte er zwischen 08.10 Uhr und 08.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes zuvor einen grauen VW Passat angefahren und beschädigt.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (pl)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

