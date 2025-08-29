PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 38-Jähriger beschädigt Zellentür und greift Polizisten an - Zwei Beamte verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Weidenau) (ots)

Ein 38-Jähriger hat in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28.08.2025) im Gewahrsam der Polizei in Weidenau randaliert und dabei eine Zellentür erheblich beschädigt.

Der Mann wurde gegen 03:30 Uhr in Gewahrsam genommen. In den darauffolgenden Stunden schlug er immer wieder mit erheblicher Kraft gegen die Zellentür. Dabei beschädigte er die Tür so heftig, dass sie sich nur mittels eines Brecheisens öffnen ließ.

Der 38-Jährige sollte daraufhin in eine andere Zelle verlegt werden. Dabei leistete er erheblichen Widerstand und trat immer wieder in Richtung der Beamten. Nur mithilfe mehrerer Polizeibeamter gelang es, den Mann zu verlegen. Zwei Polizisten erlitten leichte Verletzungen. Sie verblieben dienstfähig.

Den Randalierer erwartet nun ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

