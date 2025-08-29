PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: Unbekannte brechen zwei Fahrzeuge auf - Polizei sucht Zeugen #polsiwi

Siegen-Eiserfeld (ots)

Zwischen Freitagnachmittag (22.08.2025) und Donnerstagmorgen (28.08.2025) sind zwei Firmenfahrzeuge einer Firma in der Marienhütte aufgebrochen worden. Der oder die unbekannten Täter schlugen eine Scheibe ein, um ins Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Dort rissen sie Teile der Innenverkleidung heraus. Ersten Erkenntnissen nach entwendeten sie anschließend hochwertige Arbeitsmaschinen. Der Gesamtbeuteschaden ist bislang nicht abschließend geklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen des Siegener Kriminalkommissariats. An beiden Fahrzeugen entstand ersten Schätzungen nach ein Gesamtsachschaden von ca. 8000 Euro. Ob die Tat in Zusammenhang mit den Fahrzeugaufbrüchen der vergangenen Tage steht, ist derzeit noch unklar. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

