Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Unbekannte brechen zahlreiche Transporter auf - Hohe Beuteschäden - #polsiwi

Freudenberg / Siegen / Netphen (ots)

In Freudenberg, Siegen und Netphen sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (27.08.2025) zahlreiche Kleintransporter aufgebrochen worden.

Gleich zweimal schlugen die Täter in Freudenberg-Büschergrund zu. Auf zwei Firmengeländen in der Straße "Obere Hommeswiese" gingen die Unbekannten insgesamt vier Fahrzeuge an. Sie verschafften sich gewaltsam Zugang zu den Fahrzeugen und entwendeten verschiedene Werkzeuge mit einem Beuteschaden von rund 10.000 Euro.

In Siegen waren die Diebe "Am Alten Stadtplatz" und auf der "Frankfurter Straße" unterwegs. Auch hier standen gleich mehrere Transporter im Fokus der Täter. Mehrere Akkumaschinen, Manometer und Winkelschleifer wurden gestohlen. In diesen Fällen liegt der Beuteschaden bei über 10.000 Euro.

In Netphen-Deuz brachen die Unbekannten zwei Fahrzeuge im "Nauholzer Weg" auf und nahmen Bohrhammer, Bohrmaschinen und weiteres Werkzeug im Wert von rund 10.000 Euro mit.

An mehreren Örtlichkeiten konnte aufgrund von Videoaufzeichnungen ein verdächtiger PKW entdeckt werden. Die Ermittlungen hierzu werden durch die Kriminalpolizei in Siegen geführt.

Zeugen werden gebeten, sich mit Hinweisen an die 0271/7099-0 zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

