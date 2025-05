Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Einbruch in Geschäfte

Zeugensuche

Hückelhoven (ots)

Am Sonntag, 25. Mai, hebelten Unbekannte zwischen 12.27 Uhr und 15.30 Uhr die Tür zu einem Geschäft an der Parkhofstraße in Hückelhoven auf und entwendeten Bargeld aus der Kasse. Anschließend gelangten sie gewaltsam in ein benachbartes Geschäft und stahlen dort Schmuck. Sie flüchteten mit einem weißen Fahrzeug in unbekannte Richtung. Beide Tatverdächtige waren zwischen 25 und 30 Jahren alt und circa 170 bis 185 Zentimeter groß. Einer der beiden Männer trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und schwarze Schuhe. Die zweite Person war mit einer Jacke mit Camouflage-Muster, schwarzer Hose und schwarzen Schuhen bekleidet. Die Zeugen waren sich unsicher, ob eine dritte Person beteiligt war. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die Angaben zum oben genannten Sachverhalt machen können sowie Personen, die Hinweise zur Identität der Täter geben können. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat 2 der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

