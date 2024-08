POL-PDMY: Presse- Ergänzungsmeldung Zwei LKW- Fahrer tödlich verletzt

Burgbrohl (ots) - Am 30.07.2024, gegen 12:00 Uhr, wurde ein 62 jähriger männlicher Rollerfahrer an dem mit Andreaskreuz und Lichtzeichenanlage beschilderten Bahnübergang in Burgbrohl von einem Zug erfasst. Trotz eingeleiteter Reanimation durch den Rettungsdienst und den eingeflogenen Notarzt verstarb der Rollerfahrer an seinen schweren Verletzungen. Die Bergung des ...

