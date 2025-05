Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geldbörse aus Pkw entwendet

Geilenkirchen (ots)

Am Freitag, 23. Mai, entwendeten Unbekannte zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr, eine Geldbörse aus einem am Markt in Geilenkirchen geparkten Fahrzeug.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell