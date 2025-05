POL-HS: Polizeibericht 144/2025 der Kreispolizeibehörde Heinsberg vom 24.05.2025

Erkelenz-Lövenich (ots) - Am Donnerstagmorgen (22. Mai) kam es auf einem an der Kasernenstraße gelegenen Firmengelände zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Erkelenzer schwere Verletzungen erlitt. Der 23-Jährige hatte gegen 08.40 Uhr seinen Lkw in einem Gefälle abgestellt und sich an die Ladefläche eines zweiten Lkw begeben. Nach bisherigen Erkenntnissen rollte ...

mehr