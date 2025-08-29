PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Dank Zeugen: Polizei stoppte 66-jährigen betrunkenen Autofahrer #polsiwi

Bad-Berleburg-Raumland (ots)

Am Donnerstagabend (28.08.2025) haben Beamte der Polizeiwache Bad Berleburg den Einsatz "Verdacht der Trunkenheitsfahrt" zwischen Aue und Berghausen bekommen. Ein aufmerksamer Zeuge informierte zuvor die Polizeileitstelle über ein verdächtiges Fahrzeug. Die kurze Zeit später eintreffenden Beamten konnten den grauen Mazda gegen 22:30 Uhr in der Ederstraße in Bad Berleburg anhalten und kontrollieren. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Alkoholkonsum. Ein Vortest bestätigte dies. Der 66-jährige Fahrer hatte mehr als drei Promille gepustet. Er begleitete die Beamten daher auf die Polizeiwache Bad Berleburg. Ein Arzt entnahm ihm dort eine Blutprobe. Den Führerschein stellten die Polizisten sicher. Den 66-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren. Alkohol am Steuer ist nach wie vor einer der Hauptunfallursachen. Daher appellieren wir: Don't drink and drive! Nur wer fahrtüchtig ein Auto fährt, gefährdet weder sich noch andere!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

