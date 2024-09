Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Trunkenheitsfahrt nach Gaststättenbesuch

Greiz (ots)

Weida. Am Montagabend, den 02.09.2024 befuhr ein 70-jähriger Skodafahrer die Liebsdorfer Straße in Richtung der Straße der Frohen Zukunft in Weida. Durch einen Zeugenhinweis wurde bekannt, dass der Fahrer nach einem Gaststättenbesuch unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stehen könnte. Durch Polizeibeamte der Polizeiinspektion Greiz konnte der 70-jährige Fahrer an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,73 Promille. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutentnahme angeordnet, da ein Nachtrunk nicht ausgeschlossen werden konnte. Aufgrund des vorliegenden Sachverhaltes wurde ein Ordnungswidirgkeitenverfahren gemäß § 24a Abs. 1 StVG eingeleitet. <PH>

