Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallbeteiligte gesucht

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau, Laubstiege;

Unfallzeit: 08.09.2025, 15.40 Uhr;

Leichte Verletzungen erlitt am Montagnachmittag ein 13-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in Gronau. Das Kind war mit seinem Fahrrad auf der Straße Laubstiege in Richtung Eper Straße unterwegs. Es wollte vom Gehweg aus in die Zufahrt zum Hallenbad einbiegen.

Zeitgleich näherte sich ein bislang unbekannter Fahrer eines Fatbikes, der ebenfalls vom Gehweg in die Zufahrt abbiegen wollte - jedoch aus Richtung Vereinsstraße. Um eine Kollision zu vermeiden, hielten beide im Bereich der Zufahrt an.

In diesem Moment bog ein weiterer bislang unbekannter Fahrer mit einem Moped in die Zufahrt zum Hallenbad ein und stieß mit dem Fatbikefahrer zusammen. Durch den Aufprall stürzte dieser gegen die 13-Jährige, die daraufhin zu Boden fiel und sich leicht verletzte.

Die Polizei bittet um Hinweise zu den bislang unbekannten Fahrern des Fatbikes und des Mopeds. Zeugen werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell