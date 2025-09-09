POL-BOR: Ahaus - Mauer beschädigt und geflüchtet
Ahaus (ots)
Unfallort: Ahaus, Rotdornstraße;
Unfallzeit: 08.09.2025, zwischen 08.00 Uhr und 08.55 Uhr;
Nachdem er in Ahaus eine Mauer beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Montag im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 08.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Rotdornstraße gegen eine Grenzmauer zweier Grundstücke. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)
