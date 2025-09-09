PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mauer beschädigt und geflüchtet

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Rotdornstraße;

Unfallzeit: 08.09.2025, zwischen 08.00 Uhr und 08.55 Uhr;

Nachdem er in Ahaus eine Mauer beschädigte, flüchtete ein bislang unbekannter Fahrzeugführer von der Unfallstelle. Der Flüchtige fuhr am Montag im Zeitraum zwischen 08.00 Uhr und 08.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Rotdornstraße gegen eine Grenzmauer zweier Grundstücke. Ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen, entfernte er sich in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: +49 (28 61) 9 00-22 00
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

