POL-BOR: Ahaus - Mauer beschädigt und geflüchtet

Ahaus-Ottenstein (ots) - Tatort: Ahaus-Ottenstein, Am Burggraben; Tatzeit: 08.09.2025, 07:30 Uhr; Geld von einem Kind gefordert haben zwei Erwachsene am Montagmorgen auf der Straße Am Burggraben in Ahaus-Ottenstein. Die beiden Tatverdächtigen sprachen den 8-Jährigen auf dem Weg zur Schule an, bedrohten ihn und forderten Geld. Das Kind kam der Aufforderung nicht nach und lief zur Schule. Dort berichtete es der ...

