Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Ottenstein - Zwei Erwachsene fordern Geld von Kind

Ahaus-Ottenstein (ots)

Tatort: Ahaus-Ottenstein, Am Burggraben;

Tatzeit: 08.09.2025, 07:30 Uhr;

Geld von einem Kind gefordert haben zwei Erwachsene am Montagmorgen auf der Straße Am Burggraben in Ahaus-Ottenstein. Die beiden Tatverdächtigen sprachen den 8-Jährigen auf dem Weg zur Schule an, bedrohten ihn und forderten Geld. Das Kind kam der Aufforderung nicht nach und lief zur Schule. Dort berichtete es der Klassenlehrerin über das Geschehene. Diese alarmierte die Polizei. Bei ihrer Fahndung trafen die Beamten die beiden Tatverdächtigen an. Es handelt sich um einen 66-jährigen Mann und eine 57-jährige Frau - beide ohne festen Wohnsitz. Entgegen der Darstellung in den sozialen Medien besteht hinsichtlich der Tatverdächtigen keine Verbindung zu den aktuellen Sachverhalten in Vreden. Die Polizeibeamten leiteten ein Strafverfahren wegen räuberischer Erpressung ein. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

