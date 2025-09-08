Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Kindergarten

Reken (ots)

Tatort: Reken, Liekstegge

Tatzeit: zwischen 05.09.2025, 16.00 Uhr und 08.09.2025, 07.25 Uhr;

Unbekannte drangen am vergangenen Wochenende gewaltsam in einen Kindergarten in Reken ein. Die Einbrecher rissen ein Fenster aus der Verankerung und verschafften sich so Zutritt zu einem Büroraum. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

