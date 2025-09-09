Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Autos nach verbotenem Kraftfahrzeugrennen sichergestellt

Vreden (ots)

Tatort: Vreden, B70;

Tatzeit: 07.09.2025, 14.20 Uhr;

Am Sonntagnachmittag ist es in Vreden-Köckelwick nach ersten Erkenntnissen zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen gekommen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete drei hochmotorisierte Fahrzeuge, die mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Bundesstraße 70 in Richtung Gronau unterwegs waren. Dabei fuhren die Autos teilweise nebeneinander und hielten nur geringen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug. Als ein Traktor von der Fahrbahn abbiegen wollte, mussten die Fahrer stark abbremsen. Im Anschluss setzten sie ihre Fahrt fort und überholten die Fahrzeugschlange mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung kontrollierte die Polizei die beteiligten Fahrzeuge und die Personen, die im Verdacht stehen die Fahrzeuge geführt zu haben: zwei Männer und eine Frau aus dem Kreis Borken. Bei den Autos handelt es sich um zwei Porsche 911 sowie einen Ferrari 296. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft stellte die Polizei die Fahrzeuge und die Führerscheine sicher.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ts)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell