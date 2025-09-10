Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Nach Kollision mit Laterne geflüchtet

Heiden (ots)

Tatort: Heiden, Borkener Straße;

Tatzeit: zwischen dem 07.09.2025 und dem 08.09.2025, 08.00 Uhr;

Nach einer Kollision mit einer Laterne weggefahren ist ein unbekannter Fahrzeugführer an der Borkener Straße in Heiden. Der Unbekannte touchierte zwischen dem 07.09.2025 und dem 08.09.2025 die an einer Bushaltestelle stehende Straßenlampe. Er flüchtete, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Die Polizei sucht Zeugen. Sie erbittet Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell