POL-BOR: Isselburg - Ausweichmanöver endet im Grünstreifen - Verursacher flüchtet
Isselburg (ots)
Unfallort: Isselburg, Anholter Straße;
Unfallzeit: 10.09.2025, 07.55 Uhr;
Ein Mofa-Fahrer ist am Mittwochmorgen in Isselburg von der Straße abgekommen und gestürzt. Der 19-Jährige hatte die Anholter Straße in Richtung Anholt befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm gegen 07.55 Uhr nach einer Linkskurve ein schwarzer Mercedes auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Dieser habe zu dem Zeitpunkt einen silbernen Kleinwagen überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Mofa-Fahrer dem flüchtigen Unbekannten ausgewichen. Bei dem Sturz blieb der 19-Jährige unverletzt, an dem Mofa entstand Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.
Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)
