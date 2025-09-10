PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Ausweichmanöver endet im Grünstreifen - Verursacher flüchtet

Isselburg (ots)

Unfallort: Isselburg, Anholter Straße;

Unfallzeit: 10.09.2025, 07.55 Uhr;

Ein Mofa-Fahrer ist am Mittwochmorgen in Isselburg von der Straße abgekommen und gestürzt. Der 19-Jährige hatte die Anholter Straße in Richtung Anholt befahren. Seinen Angaben zufolge war ihm gegen 07.55 Uhr nach einer Linkskurve ein schwarzer Mercedes auf seiner Fahrspur entgegengekommen. Dieser habe zu dem Zeitpunkt einen silbernen Kleinwagen überholt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, sei der Mofa-Fahrer dem flüchtigen Unbekannten ausgewichen. Bei dem Sturz blieb der 19-Jährige unverletzt, an dem Mofa entstand Sachschaden. Der Fahrer des schwarzen Mercedes setzte seine Fahrt fort, ohne seinen gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen zu sein.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Bocholt, Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Tina Schellberg (ts)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

