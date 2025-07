Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ++ Einbruchdiebstahl mit anschließender Täterfestnahme in Asendorf, Trunkenheit im Verkehr in Diepholz, Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Bruchhausen-Vilsen und Bassum ++

Diepholz (ots)

- Einbruchdiebstahl in leerstehende Gaststätte und angrenzendes Wohnhaus mit anschließender Festnahme in Asendorf -

Durch eine aufmerksame Zeugin konnte am Montagmittag in der Uepser Straße in Asendorf ein Einbruchdiebstahl in eine leerstehende, frei zugängliche Gaststätte, sowie ein angrenzendes Wohnhaus festgestellt werden. Für den Zutritt zum Wohnhaus wurde durch die Täter eine Scheibe eingeworfen. Sowohl die Gaststätte als auch das Wohnhaus sind aktuell leerstehend.

Durch sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen konnte nach kurzer Flucht ein dunkler 3-er BMW, Limousine, festgestellt werden. Bei den drei Fahrzeuginsassen handelt es sich um einen 26-jährigen Nienburger, einen 29-jährigen, wohnhaft in Borstel, und einen 33-jährigen Nienburger. Der 26-jährige Nienburger war der Fahrer des BMW. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Die Personen wurden festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Personen nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Im Fahrzeug konnte diverses Diebesgut u.a. in Form von Silberbesteck und zahlreichen Schlüsseln aufgefunden werden. Es ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht auszuschließen, dass die Tätergruppierung für weitere Einbruchsdiebstähle in der Region in Frage kommt. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an. Hinweise zu den oben genannten Gegenständen nimmt die Polizei in Syke unter der Telefonnummer 04242-9690 entgegen.

- Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis in Diepholz-

Am Montagmorgen, um 07.20 Uhr, wird in Diepholz, Mollerstraße, ein 44-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Hierbei wird festgestellt, dass er unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Dem Mann wird im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen und ihm wird die Weiterfahrt untersagt.

- Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Bassum -

In der Nacht von Montag auf Dienstag wird um 02.50 Uhr in Bassum, Am Petermoor, ein 20-jähriger Mann mit seinem Fahrzeug kontrolliert. Es wird festgestellt, dass der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wird untersagt.

-Fahren unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln in Bruchhausen-Vilsen - Bereits am Sonntagabend wurde um 20.55 Uhr in Bruchhausen-Vilsen, Syker Straße, ein 40-jähriger Mann mit seinem PKW kontrolliert. Im Zuge dessen wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Auch ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

