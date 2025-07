POL-DH: --- Bruchhausen-Vilsen, Diebstahl aus Rohbau

Diepholz (ots) - Wohnungseinbruchdiebstahl in Bruchhausen-Vilsen Im Zeitraum vom 23.7. bis 26.07.2025 kommt es durch bislang unbekannte Täter zu einem Einbruch in ein leerstehendes Wohnhaus in der Bergstraße in Bruchhausen-Vilsen. Die Einbrecher durchsuchen das Haus und öffnen anschließend unter Anwendung von roher Gewalt und eines Winkelschleifers einen Tresor, aus welchem sie Schmuck in unbekannter Höhe entwenden. ...

