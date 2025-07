POL-DH: --- Barnstorf, schwerer Verkehrsunfall

Diepholz (ots) - Einbruch in Wohnhaus Vermutlich während des Tages wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus in der Buchenstraße in Weyhe-Leeste eingebrochen. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 9:00 und 21:00 h. Aus dem Haus wurde ein Metallschrank entwendet, in dem sich vor allem Dokumente und Schlüssel befanden. Da die Polizei erst am Freitag von dem Einbruch unterrichtet wurde, gestaltete sich die Rekonstruktion des ...

