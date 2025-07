Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: Pressemeldung der PI Diepholz vom 26.07.2025

Diepholz (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Vermutlich während des Tages wurde am Donnerstag in ein Wohnhaus in der Buchenstraße in Weyhe-Leeste eingebrochen. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen 9:00 und 21:00 h. Aus dem Haus wurde ein Metallschrank entwendet, in dem sich vor allem Dokumente und Schlüssel befanden. Da die Polizei erst am Freitag von dem Einbruch unterrichtet wurde, gestaltete sich die Rekonstruktion des Geschehens schwierig. Es entstand ein Schaden von über 1.000,-EUR

Hütte auf Spielplatz gerät in Brand

Die Hütte auf dem Spielplatz an der Skateranlage in Weyhe-Kirchweyhe ist in der Nacht von Freitag auf Samstag in Brand geraten. Die Hütte ist ein beliebter Treffpunkt für Jugendliche. Dieser ist nun nicht mehr nutzbar. In der Hütte wurden Reste eines Reifens und Spraydosen gefunden. Wie genau das Feuer entstanden ist, muß noch durch die Polizei geklärt werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei zu melden. Es dürfte für die Gemeinde Weyhe ein Schaden von mehreren tausend Euro entstanden sein.

Fahren unter Alkohol- und Drogeneinfluß

Ein amtsbekannter 37-jähriger Weyher ist am Freitagmittag, gg. 12:45 h, durch Zeugen dabei gesehen worden, wie er mit seinem Pkw nach Hause kam. Da den Zeugen bekannt war, daß der 37-jährige regelmäßig trinkt und kifft, wurde die Polizei verständigt. Die vor Ort durchgeführten Tests bestätigten auch die Annahme, so daß der Mann auf der Wache eine Blutprobe abgeben mußte. Ein Führerschein konnte ihm nicht abgenommen werden, da dieser bereits vor wenigen Tage aufgrund eines ähnlichen Vorfalls bereits beschlagnahmt wurde. Nun sieht sich der Mann einem weiteren Strafverfahren ausgesetzt.

