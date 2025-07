Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Travemünde

Kontrolle auf Fahrtüchtigkeit bei Travemünder Woche

Lübeck (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (18.07.-19.07.2025) zum Auftakt der 136. Travemünder Woche führten Polizeibeamte aus Schleswig Holstein und Hamburg gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst der Hansestadt Lübeck Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt der Feststellung der Fahrtüchtigkeit durch. Im Zuge der rund 150 Kontrollen stellten die Einsatzkräfte diverse Verstöße fest.

11 Polizeibeamte der Polizeidirektion Lübeck, 6 Mitarbeitende des Kommunalen Ordnungsdienstes und 4 auf Fahrtüchtigkeit spezialisierte Polizeibeamte aus Hamburg überprüften in der Zeit von 20:30 Uhr bis 02:00 Uhr circa 150 Fahrzeugführer auf ihre Fahrtüchtigkeit. Die Kontrollen fanden anfangs mobil statt und wurden später an festen Kontrollstationen an der B75 in Richtung Lübeck und in der Straße Howingsbrook in Travemünde fortgeführt.

Insgesamt wurden 11 Blutproben entnommen, 6 davon wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und 5 wegen des Verdachts auf Drogenkonsum. Von den 11 Blutproben ordneten die eingesetzten Kräfte eine bei einem Fahrradfahrer an, die übrigen bei Autofahrern. Mit einem vorläufigen Atemalkoholwert von 1,6 o/oo erreichte der Fahrradfahrer den höchsten Wert. Bei den Autofahrern stellten die Beamten vorläufige Werte im Bereich von etwa 1,2 o/oo bis circa 1,4 o/oo fest. Die Führerscheine der PKW-Fahrer wurden sichergestellt und die Nutzung fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeuge bis auf Weiteres untersagt.

Gegen 4 weitere Personen leiteten die Einsatzkräfte Ordnungswidrigkeitenverfahren im Zusammenhang mit Alkoholkonsum ein.

Im Zuge der Kontrollen deckten die Beamten weitere verkehrsrechtliche Verstöße auf. In 3 Fällen war der Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt, bei einer anderen Kontrolle lag ein Versicherungsverstoß vor und einem Fahrzeugführer musste die Weiterfahrt untersagt werden, da keine geeigneten Kindersitze für die Kinder vorhanden waren.

Die Ergebnisse verdeutlichen, wie wichtig Verkehrskontrollen im Rahmen großer Veranstaltungen sind, um die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten. Die Polizei plant, auch künftig ähnliche Kontrollen durchzuführen, um die Einhaltung der Verkehrsregeln zu sichern und Unfälle zu verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell