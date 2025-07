Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Heiligenhafen

Die Polizei warnt - Betrug durch Telekommunikationsdienstleister

Lübeck (ots)

Bereits am Freitag (18.07.2025) ist es in Heiligenhafen zu einer Betrugstat, bei der sich zwei Männer als Mitarbeiter eines Telekommunikationsdienstleisters ausgaben, gekommen. Die beiden vermeintlichen Dienstleister erlangten unter einem Vorwand die EC-Karte und PIN der betroffenen Seniorin. Der Betrug mit einem Vermögensschaden in Höhe von 900EUR fiel erst am darauffolgenden Montag auf.

Am Freitag, gegen 14:15 Uhr, seien ersten Erkenntnissen zufolge zwei Männer zu einer Seniorin nach Hause gekommen und hätten sich als Mitarbeiter eine Telekommunikationsanbieters vorgestellt. Die unbekannten Tatverdächtigen sollen die Wohnung im Sundweg unter dem Vorwand betreten haben, eine Glasfaserbuchse tauschen zu müssen. Der Tausch solle 4,99EUR kosten, wobei der Betrag mittels EC-Karte auf dem durch die Tatverdächtigen mitgeführten Tablet bezahlt werden sollte.

Die Ostholsteinerin bezahlte den Betrag und gab dafür ihre PIN ein. Nach der Zahlung gaben die tatverdächtigen Männer die EC-Karte zurück und verließen die Wohnung, gegen 14:30 Uhr, unter dem Vorwand, die Buchse zu holen. Sie kehrten nicht zurück und hinterließen der Frau eine ausgebaute Fernseh- und Telefoniebuchse.

Am Montag sei der Seniorin bei ihrem Bankinstitut aufgefallen, dass die Männer ihr eine fremde EC-Karte ausgehändigt haben. Zu diesem Zeitpunkt hatten die unbekannten Tatverdächtigen bereits Abhebungen in Höhe von 900EUR vorgenommen.

Die Kriminalpolizei in Oldenburg hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des Betrugs aufgenommen. Am Donnerstag war es auf Fehmarn ebenfalls zu einer Tat mit der gleichen Begehungsweise gekommen. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei.

Folgende Präventionstipps sollten dringend beachtet werden:

- Lassen Sie keine unangekündigten Personen in Ihre Wohnung, auch wenn sie sich als Mitarbeiter von Telekommunikationsunternehmen ausgeben.

- Wenn Sie unsicher sind, kontaktieren Sie das Unternehmen über die offiziellen Telefonnummern, um die Echtheit des Besuchs zu überprüfen.

- Geben Sie niemals persönliche Daten oder Bankkarteninformationen an unbefugte Personen weiter. Seriöse Anbieter erwarten keine Sofortzahlungen.

- Sollten Sie Zweifel haben oder einen Vorfall bemerken, melden Sie dies umgehend der Polizei. Falls möglich, notieren Sie das Kennzeichen des Fahrzeugs der Tatverdächtigen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell