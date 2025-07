Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Leeste, Einbruch in Einfamilienhaus - Brinkum, Unfall zwischen Pkw und E-Scooter ---

Diepholz (ots)

Leeste - Einbruch in Einfamilienhaus

Im Zeitraum vom 22.07.2025, 11:00 Uhr, bis zum 23.07.2025, 14:20 Uhr, verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Straße Krumme Reihe. Im Objekt durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Diebesgut. Dieses kann bisher noch nicht genau beziffert werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich zunächst auf circa 1200 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe unter 0421-80660 entgegen.

Brinkum - Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Pkw

Am Mittwochnachmittag beabsichtigte ein 15-jähriges Mädchen auf ihrem E-Scooter von einer Grundstückseinfahrt auf die Bassumer Straße zu fahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Pkw, welcher die Bassumer Straße in Fahrtrichtung KGS Brinkum befuhr. Die 15-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Der 22-jährige Pkw-Fahrer stand unter Schock nachdem das Mädchen auf dem E-Scooter plötzlich aus dem Grundstück auf die Straße gefahren ist.

