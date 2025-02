Polizei Wuppertal

POL-W: W Schlägerei mit mehreren Personen in Heckinghausen - Polizei mit starken Kräften vor Ort

Wuppertal (ots)

Am Samstag, (22.02.2025, gegen 18:35 Uhr) kam es sowohl vor als auch in einem Supermarkt auf der Heckinghauser Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der mehrere Personen Verletzungen erlitten. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten zunächst mehrere Jugendliche in Streit. Daraus entwickelte sich eine Schlägerei, an der circa 50 Personen beteiligt waren. Vier davon erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Insgesamt befanden sich mehr als 90 Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte im Einsatz, darunter Einsatzkräfte aus Solingen und Remscheid, sowie aus benachbarten Polizeibehörden und der Hundertschaft. Strafverfahren wurden eingeleitet, die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen.

